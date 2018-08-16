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Почти 50 человек обнаружили в американском парке с передозировкой

16 Августа 2018 в 15:29
Почти 50 человек обнаружили в американском парке с передозировкой
ФОТО: samsebeskazal.livejournal.com

Около 50 человек обнаружили за одно утро в американском парке с признаками передозировки наркотическими веществами. Инцидент произошёл в городе Нью-Хейвен. Предположительно, все пострадавшие употребляли синтетическую марихуану.

Как сообщили очевидцы, тело парня, который лежал на дорожке, не реагировало на прикосновения.

«Там был парень, который лежал на дорожке, тело не реагировало [на прикосновения], глаза широко открыты. Он был холодный», - цитирует слова очевидца Газета.ру.

Официально власти и правоохранительные органы не сообщали о летальном исходе, однако как минимум у двух человек обнаружили угрожающие жизни симптомы.

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