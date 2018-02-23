Почти 400 кг кокаина обнаружили в посольстве РФ в Аргентине

В Аргентине при содействии российских спецслужб пресечена отправка в Москву 398 кг кокаина. Наркотик был обнаружен в посольстве РФ.

Как сообщила аргентинская газета Clarin, наркотик обнаружили в одном из зданий, относящихся к российской дипмиссии. Кокаин был расфасован в 12 чемоданах, которые ждали отправки в Россию. По информации издания, внимание на подозрительный груз обратил российских посол Виктор Коронелли.

Обнаружив наркотики, аргентинские силовики заменили их мукой, после чего дипломатическим рейсом отправили чемоданы в место назначения — Россию. А там уже российская полиция задержала тех, кому эти чемоданы предназначались, сообщает РИА Новости.

По некоторой информации, к наркотрафику причастен бухгалтер российского посольства Али Абыянов. Среди задержанных - Иван Близнюк и Александр Чикало.

В МИД РФ подтвердили, что следствие велось с 2016 года. Другие детали спецоперации не разглашаются в интересах следствия, пишет «Известия».