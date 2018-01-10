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Почти 100 машин скорой помощи планируют закупить в Подмосковье в 2018 году

10 Января 2018 в 16:38
Почти 100 машин скорой помощи планируют закупить в Подмосковье в 2018 году

Московская область планирует закупить 92 автомобиля скорой помощи до конца 2018 года. Об этом рассказали в пресс-службе первого заместителя председателя регионального правительства Ольги Забраловой, сообщает «Интерфакс».

В прошлом году этот показатель был меньше. Так, к 31 декабря удалось закупить около 60 автомобилей. Такую информацию сообщил глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков. По его словам, сейчас в регионе нет ни одной кареты «скорой помощи», возраст которой превышает 5 лет, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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