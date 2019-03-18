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«Почта России» будет бороться с сотрудниками-хамами

18 Марта 2019 в 14:15
«Почта России» будет бороться с сотрудниками-хамами

Невежливых с посетителями сотрудников «Почты России» в Московской области ждет ротация. Глава регионального филиала ФГУП Надежда Бабичева заявила, что отделения «Почты России» не должны напоминать «советский собес».

«Клиент должен получать сервис высокого уровня», - цитирует РИАМО Бабичеву.

Для оценки персонала предприятие ввело специальные индексы, отображающие удовлетворенность клиентов качеством обслуживания. Оценку можно поставить в приложении «Почты России», передает сайт «Подмосковье сегодня».

Если отделение будет регулярно получать плохие отзывы от посетителей, то «будет произведена ротация его персонала».

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