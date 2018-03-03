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Почему Трампа, Меркель и Макрона напугало послание Путина. Мнение политолога

3 Марта 2018 в 12:35
Почему Трампа, Меркель и Макрона напугало послание Путина. Мнение политолога

Президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель послание президента США Владимира Путина Федеральному Собранию.

По итогам телефонных переговоров стороны опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность представленными Путиным новыми видами российского вооружения.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко увидел в этом заявлении долю лукавства. В беседе с RT он заявил, что запад пытается перевернуть ситуацию так, будто заявление Путина стало для них «громом с ясного неба».

«Запад пытается перевернуть ситуацию и представить общественности, будто США, Германия и Франция всё время тянули Россию за рукав, пытаясь усадить за стол мирных переговоров, но мы якобы от этого отказывались», — подчеркнул эксперт.

В четверг, 1 марта президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию представил новейшие виды вооружений, которые должны стать нарантией поддержания ядерного паритета в мире.

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