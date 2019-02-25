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Почему разведка США не пустит Трампа на второй срок

25 Февраля 2019 в 20:46
Почему разведка США не пустит Трампа на второй срок

Конфликт между президентом и теневым ЦРУ зашел так далеко, что представители разведки рассматривали возможность сместить Трампа, рассказал бывший временно исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

Телеканал «360» узнал у экспертов, что такое глубинное государство и к чему приведет его конфликт с Трампом.

Бывший сотрудник подразделения психологических операций армии США Скотт Беннетт заявил, что «глубинное государство абсолютно точно существует. Мы можем видеть это на примере попытки импичмента Дональда Трампа через какое-то силовое давление, через слухи о вмешательстве России в выборы

Глубинное государство не представляет собой ничего официального, но при этом все внутри него является либо государственным объектом, либо государственным подрядчиком. Его частью являются и СМИ. Десятилетиями велись кампании, контролируемые ЦРУ.

«Реальная власть в США принадлежит глубинному государству, его еще иногда называют «мафией Уолл-стрит». Это не совсем точно, так как Уолл-стрит хоть и важный, но не единственный фактор. Есть еще разведка и военно-промышленный комплекс. Большинство членов этого сообщества знают друг друга через Йельский университет», заявил Крис Роман, бельгийский политолог и президент общественной организации Euro-Rus.

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