Поцелованная Папой Римским девочка выздоровела от рака

Девочка из Филадельфии, у которой врачи в годовалом возрасте обнаружили опухоль мозга, излечилась. Опухоль увеличивалась с каждым днем, врачи давали ей не больше двух месяцев жизни и просили родителей готовиться к худшему.

Ситуация резко изменилась в 2015 году после визита Папы Римского в Филадельфию. 81-летний глава католической церкви не знал, что ребенок болен, на Маркет-стрит он трижды поцеловал девочку в темечко и благословил, передает телеканал «360».

Через месяц после этого события опухоль стала уменьшаться, а через пятнадцать месяцев исчезла совсем. Врачи не смогли объяснить, как новообразование смогло превратиться в две маленькие доброкачественные кисты. Сейчас никакой опухоли нет, Джанна самостоятельно ест и научилась разговаривать. Пресса окрестила этот случай как «чудо на Маркет-стрит».