Победители олимпиады «Я – профессионал» принимают участие в форуме «Территория смыслов»

40 дипломантов олимпиады студентов «Я – профессионал» принимают участие в работе смены «Молодежная команда страны» всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области. Победители олимпиады обмениваются идеями с участниками других проектов платформы «Россия – страна возможностей», а также участвуют в стратегических сессиях по развитию олимпиады и Клуба «Я – профессионал».

6 августа, в день старта шестой смены, перед участниками «Территории смыслов» выступила руководитель олимпиады «Я – профессионал», политолог, руководитель Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Лекция «На кого надеется поколение Путина» была посвящена результатам исследования поколений Y и Z. Целеполагание, мотивация двигаться вперед, образ будущего и представление об истории страны – Валерия Касамара предложила участникам «Территории смыслов» взглянуть на себя через призму социологии.

«Как показывает наше исследование, слово «самореализация» чаще всего звучит, когда представители поколений Y и Z говорят о будущем. К сожалению, далеко не все молодые люди наполняют его конкретным смыслом, а некоторые их планы противоречат друг другу. Олимпиада «Я – профессионал» была создана в том числе для того, чтобы помочь российским студентам определиться с собственной траекторией развития на ближайшие несколько лет», – сказала Валерия Касамара.

Многие из приехавших на «Территорию смыслов» победителей олимпиады воспользовались ключевыми возможностями социального лифта, поступив в магистратуры ведущих вузов страны на льготных условиях либо попав на стажировки в крупнейшие компании страны. Так, золотая медалистка по направлению «Государственное и муниципальное управление» Елизавета Ломако успешно прошла двухмесячную стажировку в Банке ВТБ, получив предложение продолжить карьеру в компании. Золотая медалистка по нефтегазовому делу Елизавета Литвинцева после олимпиады попала на работу в ПАО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». А Петр Юрлов из Красноярска, получивший серебряную медаль в направлении «Реклама и связи с общественностью», поступил в магистратуру НИУ ВШЭ без экзаменов.

«Благодаря победе в олимпиаде «Я – профессионал» я не только получила работу, к которой стремилась в течение всех лет обучения в университете, но и стала ближе к своей основной цели, которая лежит за пределами конференций, олимпиад и других мероприятий научной направленности – стать профессионалом, примером для коллег. Знаю, что впереди большой путь, прежде чем можно будет сказать: «Я – профессионал». Но главное, что все мы, дипломанты, двигаемся в правильной компании и в нужном направлении», – поделилась Елизавета Литвинцева.

«Раньше реклама была для меня увлечением, хобби, которому я уделял много свободного времени. После олимпиады я по-новому посмотрел на свои профессиональные цели, возможности и решил посвятить ближайшие несколько лет получению профильного образования. Победа в проекте «Я – профессионал» позволила без экзаменов стать студентом магистратуры НИУ ВШЭ в Москве», – рассказал экономист из Красноярска Пётр Юрлов.

По словам Валерии Касамары, за последние четыре месяца 1278 дипломантов олимпиады получили более 2800 предложений о стажировках и практиках от 88 компаний благодаря базе данных «Я – профессионал», работающей по принципу кадрового агентства.

На следующий год у проекта «Я – профессионал» еще более амбициозные планы. Количество вузов-организаторов увеличивается с 10 до 21, количество направлений – с 27 до 54. Среди новых: «Химия», «Биология», «Юриспруденция», «Филология», «Ядерная физика», «Большие данные», «Интернет вещей», «Управление персоналом», «Фармация», «Освоение космоса», «Аддитивные технологии».

Регистрация на олимпиаду начнется в конце сентября, и вместе с подготовкой к соревнованиям потенциальные участники смогут бесплатно пройти очные и заочные тренинги по soft-skills в рамках образовательной программы Клуба «Я – профессионал».

«Мы планируем провести не менее 150 подготовительных вебинаров по 54 направлениям и 16 больших образовательных мероприятий по развитию soft-skills Клуба «Я – профессионал» для студентов во всех федеральных округах. Планируемый охват образовательной программы составит порядка 50 тысяч студентов», – сказала Валерия Касамара.

Руководитель олимпиады добавила, что Клуб «Я – профессионал» объединит как самых мотивированных участников первой олимпиады, у которых есть масса идей по развитию проекта, так и тех, кто присоединится к олимпийскому движению в 2018/2019 учебном году. Амбассадоры «Я – профессионал» смогут не только участвовать в активностях, предлагаемых организаторами, но и будут реализовывать собственные инициативы. Для многих из этих идей стартовой точкой станут дискуссии на шестой смене форума «Территория смыслов».

Справка:

Олимпиада «Я – профессионал» с успехом стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс».

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

К концу лета более 500 дипломантов олимпиады попадут на стажировки в крупнейшие компании страны благодаря базе данных «Я – профессионал», работающей по принципу кадрового агентства.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличится до 54, а к вузам-организаторам добавится еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина. Регистрация участников стартует в сентябре на сайте проекта.

Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия – страна возможностей», лучшие участники лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

22 мая этого года Президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

Сайт олимпиады «Я – профессионал»: https://yandex.ru/profi/