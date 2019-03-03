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Победителей лыжной гонки на Универсиаде наградил Путин

3 Марта 2019 в 12:50
Победителей лыжной гонки на Универсиаде наградил Путин
Фото: flgr.ru

Победители лыжной гонки на 10 км среди мужчин на Универсиаде в Красноярске получили награды лично от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил «Советский спорт».

Российские лыжники заняли первые шесть мест в гонке.

Глава государства находился 3 марта на стадионе, где проходили индивидуальный лыжные соревнования. Владимир Путин смотрел за ходом гонки с трибуны, а затем лично вручил медали Ивану Якимушкину (26:00), Антону Тимашову (26:16.3) и Ивану Кириллову (26:18.8) - пишет Газета.ru.

Издание сообщает, что президент РФ перед посещением стадиона осмотрел несколько игровых объектов, побывал в операционном центре и встретился с членами сборной России.

Ранее депутат Госдумы РФ, член Исполкома Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев рассказал НСН о том, как проведение матча женских и мужских сборных на Универсиаде в Красноярске поможет признать русский хоккей олимпийским видом спорта.


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