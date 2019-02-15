Победитель конкурса «Лидеры России» будет курировать Центр компетенций импортозамещения ТЭК

Победитель конкурса «Лидеры России» Олег Жданеев будет курировать Центр компетенций импортозамещения в ТЭК при Минэнерго. Его рекомендовал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Как сообщили РБК, с начала 2019 года центр работает в формате дирекции на базе Российского энергетического агентства, подведомственного Минэнерго.

«Конкурс «Лидеры России» — логичный способ подбирать и подтягивать компетентных людей на госслужбу. Олег — профессиональный инженер, один из лучших в этой сфере, выбор был очевиден», — сообщил Павел Сорокин. К словцу, сам он получил свою должность после беседы с Владимиром Путиным. Президент страны рекомендовал повысить его за участие в работе над сделкой ОПЕК+.

Жданеев - выпускник Томского политехнического университета и Международного лазерного центра МГУ. Он работал в Европе с начала 2000-х, до 2018 года работал в компании Schlumberger, где прошел путь от полевого инженера на буровой в Северном и Баренцевом морях до руководителя департамента по производству и разработке нефтегазового оборудования в регионе Россия и Центральная Азия.​

Добавим, Центр компетенций импортозамещения будет анализировать потребности отрасли в технологиях, и формировать заказ на оборудование, в том числе для замещения попавших под санкции позиций.