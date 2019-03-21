По заявлению Рогозина полиция возбудила уголовное дело о клевете

Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете. Как отмечает РИА Новости, после этого было возбуждено уголовное дело, которым занимаются московские полицейские.

Как отмечает «Коммерсант», причиной подачи заявления главой «Роскосмоса» стала публикация ресурса «Компромат-Урал» со ссылкой на агентство «Руспрес». В ней приводились сведения о том, что Дмитрий Рогозин якобы дал взятку акционеру «Ленты.ру» Александру Мамуту и главному редактору Владимиру Тодорову. В свою очередь, они должны были удалить с сайта «Ленты.ру» материал «Полет в никуда».

Между тем, как отмечает RT, официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что госкорпорация продолжает противостоять информационным атакам на ракетно-космическую отрасль. По словам Устименко, они направлены на то, чтобы помешать России вернуть лидерство в космической отрасли и создать образ «пожирающей федеральные деньги» госкорпорации. С позицией Устименко согласился глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что атака заказана конкурентами госкорпорации, а также связана с непрофессионализмом отдельных журналистов.

Напомним, ранее в марте главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину позвони директор NASA Джим Брайденстайн для того, чтобы рассказать о радостном событии – власти США согласились профинансировать развитие программы исследования Луны. Об этом руководитель российского космического ведомства сообщил в своем Twitter, передает «Свободная пресса». США планируют совершить новую пилотируемую миссию на Луну в 2028 году. Такие сроки обозначены в проекте бюджета американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

По словам Рогозина, они также обсудили предстоящие двусторонние контакты и пуск с Байконура.