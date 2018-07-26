По сведениям США, КНДР продолжает производит ядерное материалы

Северная Корея продолжает производить материалы, необходимые для производства ядерных бомб. Об этом со ссылкой на «Рейтер» заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече в Сингапуре 12 июня подписали совместный документ, в котором Пхеньян подтвердил свой курс на разоружение, а Вашингтон согласился дать Северной Корее гарантии безопасности. Сообщалось, что США предъявили Северной Корее требования по 47 пунктам в рамках договора о денуклеаризации Корейского полуострова.