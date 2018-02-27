По сети стал распространяться новый вирус-вымогатель Data Keeper. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Его особенность в том, что он не меняет расширений файлов, и пользователь не знает, какой из них заражен. За разблокировку вирус требует выкуп в криптовалюте.

У Data Keeper есть еще одна особенность. Он способен вычислить и зашифровать все общие сети, к которым получил доступ через компьютер жертвы. IT-специалисты уверяют, сейчас слабых мест в схеме шифрования, применяемой Data Keeper, не обнаружено, так что единственный способ вернуть свои данные без уплаты выкупа в случае заражения — восстановление из резервных копий.