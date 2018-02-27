Вторник
27 февраля
USD 55.92
EUR 68.92
Горячие новости

По сети стал распространяться новый вирус-вымогатель Data Keeper

27 Февраля 2018 в 08:05
По сети стал распространяться новый вирус-вымогатель Data Keeper

По сети стал распространяться новый вирус-вымогатель Data Keeper. По данным новостного агрегатора СМИ2 это главное сообщение часа. Его особенность в том, что он не меняет расширений файлов, и пользователь не знает, какой из них заражен. За разблокировку вирус требует выкуп в криптовалюте. 

У Data Keeper есть еще одна особенность. Он способен вычислить и зашифровать все общие сети, к которым получил доступ через компьютер жертвы. IT-специалисты уверяют, сейчас слабых мест в схеме шифрования, применяемой Data Keeper, не обнаружено, так что единственный способ вернуть свои данные без уплаты выкупа в случае заражения — восстановление из резервных копий.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.