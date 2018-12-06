По программе обеспечения жильем переселено более 5000 семей с Крайнего Севера

По программе обеспечения жильем россиян, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, за два года переселено 5200 семей. Об этом рассказал директор департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Сергей Баринов.

Отметим, что на реализацию программы в 2017 году из федерального бюджета было выделено 3,9 миллионов рублей. Эти средства позволили обеспечить жильем 2 200 семей. В текущего году на эти мероприятия предусмотрено выделение на 42 процента больше средств, а именно 5,5 миллионов рублей. С помощью такого уровня финансирования до конца 2018 года планируется пересилить еще 3 000 семей с Крайнего Севера.

Между тем, Минстрой России предложил с 2019 года отказаться от бланка государственного жилищного сертификата на бумажном носителе. В ведомстве считают, что это позволит снизить бюджетные траты при работе с бланками, а также сделает механизм более удобным для граждан.