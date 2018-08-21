По Крымскому мосту проехалось более 2 млн автомобилей

По Крымскому мосту со времени его открытия проехало более 2 млн автомобилей. В инфоцентре «Крымский мост», с 16 мая по 20 августа интенсивность движения на полуостров превысила 1,065 млн машин.

Между тем, во второй половине августа больше машин начало двигаться в сторону материка. В частности, с 14 по 20 число ежедневно в направлении Крыма движутся более 98 тыс. машин, а более 111 тыс. — в обратную сторону, в направлении Краснодарского края, передает RT.

В среднем в течение суток в августе по мосту проезжает почти 30 тыс. автомобилей в обе стороны.