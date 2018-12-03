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По Керченскому мосту с момента открытия проехали более 3 миллионов авто

3 Декабря 2018 в 11:37
По Керченскому мосту с момента открытия проехали более 3 миллионов авто

С момента открытия автомобильного движения по Керченскому мосту проехали более трёх миллионов транспортных средств. Как отметили в инфоцентре «Крымский мост», в минувшем месяце по переправе в обе стороны проехали почти 244 тысячи машин.

Автомобильное движение на Крымском мосту было запущено 16 мая этого года. А накануне в торжественной церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, напоминает ФедералПресс. Грузовики начали своё движение 1 октября. Открытие железнодорожной части моста запланировано на декабрь будущего года. Добавим, Крымский мост стал самым протяженным мостом в России – его длина 19 километров.

Напомним, 29 ноября главный символ Крымского моста — кот Мостик — отметил третий день рождения. По этому случаю он получил от строителей моста медаль с надписью «главный начальник». Также его ждало угощение в виде миски креветок.

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