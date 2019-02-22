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По факту жертвоприношения верблюдов прокуратура начала проверку

22 Февраля 2019 в 13:33
По факту жертвоприношения верблюдов прокуратура начала проверку

Прокуратура города Ангарска Иркутской области начала проверку после информации об обряде жертвоприношения верблюдов.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что байкальские шаманы из организации «Хухэ Мунхэ Тэнгэри» («Вечно синее небо») вот время ритуала

сожгли пять верблюдов. Именующий себя заместителем Верховного шамана России Артур Цыбиков заявил, что обряд был проведен ради укрепления России и ее народов. Он также уточнил, что подобное произошло впервые в современной истории, так как за такое берутся только «шаманы высшего посвящения», передает «Русская планета».

Видео, снятое во время жертвоприношения верблюдов, вызвал возмущение граждан.

 

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