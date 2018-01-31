Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

По факту стрельбы у метро «Павелецкая» возбудили дело

31 Января 2018 в 17:35
По факту стрельбы у метро «Павелецкая» возбудили дело

После стрельбы в бизнес-центре у станции метро «Павелецкая», в результате которой был ранен один человек, возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе главного управления СК по Москве уточнили, что дело возбуждено  по признакам преступлений, предусмотренных  ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия).

Пострадавший был госпитализирован, сообщает RT. Неизвестные совершили не менее трех выстрелов в мужчину. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.