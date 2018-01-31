По факту стрельбы у метро «Павелецкая» возбудили дело

После стрельбы в бизнес-центре у станции метро «Павелецкая», в результате которой был ранен один человек, возбуждено уголовное дело.



В пресс-службе главного управления СК по Москве уточнили, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия).

Пострадавший был госпитализирован, сообщает RT. Неизвестные совершили не менее трех выстрелов в мужчину. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.