Понедельник
05 ноября
USD 65.58
EUR 74.99
Горячие новости

По факту обрушения моста в Югре начата проверка

5 Ноября 2018 в 17:31
По факту обрушения моста в Югре начата проверка

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре). Об этом сообщила журналистам представитель ведомства Инга Снаткина.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина в связи с обрушением моста при демонтаже в Нефтеюганском районе», - сказала Снаткина РИА Новости.

Она добавила, что на место ЧП уже выехал межрайонный прокурор, который будет координировать работу правоохранительных органов..

Обрушение моста произошло сегодня в Нефтеюганском районе ХМАО, недалеко от села Каркатеевы с 35 километрах от областного центра. Обрушился мост, находящийся на реконструкции. В результате КамАЗ и кран упали в воду. Погибли двое рабочих, еще семеро пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

Ранее в МЧС заявляли о 8-ми пострадавших.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.