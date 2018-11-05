По факту обрушения моста в Югре начата проверка

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения моста в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре). Об этом сообщила журналистам представитель ведомства Инга Снаткина.

«Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина в связи с обрушением моста при демонтаже в Нефтеюганском районе», - сказала Снаткина РИА Новости.

Она добавила, что на место ЧП уже выехал межрайонный прокурор, который будет координировать работу правоохранительных органов..



Обрушение моста произошло сегодня в Нефтеюганском районе ХМАО, недалеко от села Каркатеевы с 35 километрах от областного центра. Обрушился мост, находящийся на реконструкции. В результате КамАЗ и кран упали в воду. Погибли двое рабочих, еще семеро пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

Ранее в МЧС заявляли о 8-ми пострадавших.