По факту крушения вертолета в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») по факту крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что вертолет потерпел крушение около Ванкорского месторождения. На борту 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. Все они погибли.

Вертолет Ми-8 вылетел с аэродрома Игарки, в 2 км южнее от места вылета он потерпел крушение. Предварительно, вертолёт с взлетал следом за другим вертолётом, перевозившим на лебёдке металлоконструкцию, и лопастями задел внешний груз первого вертолёта.

Туруханский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в северо-западной части Красноярского края России. Относится к районам Крайнего Севера. Административный центр района — село Туруханск (находится от г. Красноярск на расстоянии 1100 км, по Енисею — 1440 км).

8 лет назад, 3 августа 2010 года, при заходе на посадку в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы в районе аэропорта города Игарки разбился самолёт Ан-24 авиакомпании «Катэкавиа», выполнявший рейс из Красноярска в Игарку. На борту самолёта было 15 человек — 4 члена экипажа и 11 пассажиров. В катастрофе погибли 12 человек.