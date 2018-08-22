По факту инцидента с самолетом «Red Wings» возбуждено уголовное дело

Следком возбудил уголовное дело после возгорания двигателя самолета Ту-204 авиакомпании «Red Wings», следовавшего из Уфы в Сочи. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность Следственный комитет РФ.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

Самолет сегодня экстренно приземлился в аэропорту отправления из-за возгорания левого двигателя. На борту находились 202 пассажира, никто не пострадал, передает ТАСС.

«Red Wings Airlines» (юридическое название - АО «Ред Вингс») — российская авиакомпания, базирующаяся в Москве в аэропорту Домодедово. До 2007 года носила название «Авиалинии 400». Авиакомпания является крупнейшим эксплуатантом и покупателем российских самолётов Ту-204, оснащённых двигателями ПС-90А.