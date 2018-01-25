По факту ДТП на проспекте Мира проводится проверка

По факту наезда автомобиля «Ford Explorer» на остановку общественного транспорта около д. 68 по проспекту Мира в центре столицы проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, водитель внедорожника съехал с проезжей части на тротуар, где совершил столкновение с остановкой общественного транспорта. Сообщается об одном погибшем. Пострадали два пешехода и пассажир внедорожника, которые были госпитализированы, передает Агентство «Москва».

Ранее СМИ появилась информация, что водитель иномарки мог быть в состоянии опьянения.