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По факту аварийной посадки Boeing в Норильске начали проверку в СК

12 Ноября 2018 в 09:12
По факту аварийной посадки Boeing в Норильске начали проверку в СК

В Норильске совершил аварийную посадку пассажирский самолёт  Boeing 737-800. По предварительным данным, на борту находились 178 пассажиров и семь членов экипажа, сообщает RT.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК заявили, что проводится проверки по факту аварийной посадки. Отмечается, что самолет следовал из столичного аэропорта Домодедово в Норильск.

При подлете к аэропорту прибытия у воздушного судна не вышли закрылки, но перед посадкой они вышли и самолет благополучно сел в аэропорту Норильска. Уточняется, что никто из находившихся на борту не пострадал.

Ранее Федеральное авиационное управление США предупредило, что проблемы с Boeing могут коснуться 246 самолетов по всему миру. До этого о неисправностях заявила сама компания, чей Boeing 737 MAX потерпел крушение в Индонезии из-за возможной ошибки датчиков.Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза в эфире НСН исключил неподготовленность экипажа самолета, потерпевшего крушение.

 

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