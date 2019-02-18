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По делу о пытках задержан бывший начальник ярославской колонии

18 Февраля 2019 в 18:37
По делу о пытках задержан бывший начальник ярославской колонии

Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника колонии №1 Дмитрия Николаева. Задержание связано с расследованием уголовных дел о пытках заключенных. Потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключенных ярославских колоний, сообщает «Интерфакс».

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Ранее юрист фонда «В защиту прав заключённых» Валентин Богдан в беседе с НСН заявил, что избиения и гибель заключённых в колониях давно перестали быть из ряда вон выходящими событиями.

«Есть 286 статья УК РФ – «превышение должностных полномочий». И если мы смотрим с позиции закона, то любое действие осуждённого против сотрудника настолько жестко карается, что любой взмах руки может быть преподнесён, как агрессия. И это пресекается судами так: 3-5 лет реального заключения дополнительно. А вот когда рассматриваются ситуации с другой стороны, обратные, то применяется статья 286-ая очень мягко. Порой даже неадекватно мягко. Думаю, что законодателям нужно пересмотреть свою позицию. Также ставить жёсткие сроки за превышение должностных полномочий с использованием своего служебного положения. Точно также считать, как отягчающее обстоятельство. И тогда не будет таких вещей», - отметил собеседник НСН.


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