Среда
25 июля
USD 62.92
EUR 73.53
Горячие новости

По делу о пытках в колонии Ярославля арестованы уже трое подозреваемых

25 Июля 2018 в 12:40
По делу о пытках в колонии Ярославля арестованы уже трое подозреваемых

В Ярославле взяты под стражу ещё двое сотрудников колонии №1, которые ранее были задержаны по подозрению в пытках заключённого. Такое решение вынес Заволжский суд города. Максим Яблоков - старший инспектор отдела безопасности ИК-1 и заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов помещены в СИЗО до 20 сентября, отмечает  RT. Оба арестованных признали свою вину.

Ранее суд вынес решение об аресте младшего инспектора Сергея Драчева. В общей сложности по этому делу проходят шесть сотрудников колонии. Их обвиняют в жестоком избиении одного из заключённых, отбывающих наказание в этом исправительном учреждении. Видео с издевательствами ранее появилось в СМИ.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.