По делу о пытках в колонии Ярославля арестованы уже трое подозреваемых

В Ярославле взяты под стражу ещё двое сотрудников колонии №1, которые ранее были задержаны по подозрению в пытках заключённого. Такое решение вынес Заволжский суд города. Максим Яблоков - старший инспектор отдела безопасности ИК-1 и заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов помещены в СИЗО до 20 сентября, отмечает RT . Оба арестованных признали свою вину.

Ранее суд вынес решение об аресте младшего инспектора Сергея Драчева. В общей сложности по этому делу проходят шесть сотрудников колонии. Их обвиняют в жестоком избиении одного из заключённых, отбывающих наказание в этом исправительном учреждении. Видео с издевательствами ранее появилось в СМИ.