По делу о покушении на Мадуро подозреваются 25 человек

По делу о покушении на резидента Венесуэлы Николаса Мадуро число подозреваемых увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Нестор Ревероль в твиттере.

Неудачное покушение на Мадуро было совершено 4 августа.террористы пытались сделать это с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Глава государства не пострадал, ранены были семеро военнослужащих.

Между тем, глава комитета по внутренней политике Национальной ассамблеи Венесуэлы Дельса Солорсано сообющила о начале собственного расследования покушения на убийство. По мнению главы комитета ассамблеи, подконтрольной оппозиции, власти пытаются спрятать улики с места покушения на Мадуро, передает RT.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Венесуэлы постановил заочно арестовать лидера оппозиции Хулио Борхеса в причастности к организации покушения. Сейчас Борхес проживает в Колумбии.