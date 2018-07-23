По делу о госизмене в ОРКК проведут внутреннее расследование

В Объединенной ракетно-космической корпорации сообщили, что на этой неделе специальная комиссия начнет внутреннее расследование в ЦНИИмаше по делу о госизмене, пишет «Русская планета». Она должна дать ответ на вопрос, на должном ли уровне обеспечивался доступ и хранение секретных сведений, а также кто из руководства «Роскосмоса» запрашивал их.

Также комиссии предстоит выяснить, как было организовано руководство институтом. В полной ли мере знало руководство учреждения о том, что происходит в его стенах, а также о действиях сотрудников. И не была ли допущена халатность, которая могла спровоцировать утечку секретных данных.

Добавим, в свете разразившегося скандала глава аналитического центра корпорации «Роскосмос» Дмитрий Пайсон ушел в отставку



По данным «Ъ», секретные данные о гиперзвуковых летательных аппаратах передавал НАТО сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения 74-летний Виктор Кудрявцев. Однако он своей вины не признает.