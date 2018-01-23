По делу о гибели пятерых детей в Омской области задержан газовщик

Задержан 39-летний оператор автогазозаправочной станции в Омской области, у которого глава семьи заправил баллон, взорвавшийся в его доме в селе Седельниково и унесший жизни его приемных детей, сообщило Следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, утром 22 января заправил на частной АЗС 12-литровый газовый баллон и занес его в помещение кочегарки своего двухэтажного дома. В итоге днем в доме произошел пожар, по предварительным данным, в результате взрыва газа. Погибли пятеро приемных детей. Их приемный отец и двое других детей не пострадали. Мать с сильными ожогами находится в реанимации.

Своей вины подозреваемый не признает, сообщает «Интерфакс».

Владелец АЗС, депутат Тарского муниципального совета Владимир Скиллер заявил «КП-Омск»: «Я в этой сфере работаю 20 лет, и за эти годы никогда не было происшествий. Я получал только благодарственные письма. <...>Я думаю, все дело в том, что человек (глава семьи) занес баллон домой и, чтобы быстрее отогреть, поставил к плите, а сам пошел корову доить. Сейчас-то он так не скажет! Сам баллон не может просто так начать травить газ и взорваться! Я двое суток после случившегося не спал, сам потрясен! Дом - это ерунда. Человеческие жертвы, погибшие дети - вот настоящий кошмар. Это камень на всю оставшуюся жизнь!»