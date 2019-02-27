По делу Арашуковых задержаны еще двое подозреваемых

По делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова задержаны еще двое подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, задержаны топ-менеджеры - и.о. директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ирина Валешная и замдиректор по общим вопросам в компании «Газпром газораспределение Ставрополь» Замир Борисов.

Как пишет «Свободная пресса» , следствие предполагает, что они получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа.

В СКР добавили, что по уголовному делу в розыск также объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков.

Сенатора Арашукова обвиняют в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Его отца, советника главы компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Сейчас под стражу взяты семь фигурантов, напоминает Ura.ru. Несколько человек находятся в розыске.

Ранее экс-генпрокурор Валентин Степанков заявил НСН, что проверки будут продолжаться и в Ставрополье, и в Карачаево-Черкесии.