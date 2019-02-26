По делу Арашуковых проведен обыск у экс-премьера Карачаево-Черкесии

У начальника ФКУ «Налог-Сервис» по СКФО, экс- премьера КЧР, Руслана Казанокова проходят обыски в рамках расследования дела семьи сенатора Арашукова.

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, в последнее время Казаноков «очень близко общался с Арашуковыми.

Известно, что обыски прошли у замминистра, начальника полиции МВД по КЧР Ансара Боташева, замруководителя управления СКР по Ставропольскому краю Аслана Шехмурзова, замруководителя управления СКР по Республике Дагестан Марата Огузова, начальника центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова.

Добавим, что Следственный комитет уточнил, что уже было проведено 70 обысков в 22 городах.