По делу Арашуковых проведен обыск у экс-премьера Карачаево-Черкесии

Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, в последнее время Казаноков «очень близко общался с Арашуковыми.
Известно, что обыски прошли у замминистра, начальника полиции МВД по КЧР Ансара Боташева, замруководителя управления СКР по Ставропольскому краю Аслана Шехмурзова, замруководителя управления СКР по Республике Дагестан Марата Огузова, начальника центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова.
Добавим, что Следственный комитет уточнил, что уже было проведено 70 обысков в 22 городах.
Ранее НСН писала, что в Совфеде решили ужесточить процедуру проверки кандидатов после ареста сенатора Арашукова.