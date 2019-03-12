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По данным Forbes самым богатым жителем Лондона стал россиянин

12 Марта 2019 в 12:29
По данным Forbes самым богатым жителем Лондона стал россиянин

Богатейшим жителем Лондона оказался российский предприниматель, основатель российской «Альфа-групп» Михаил Фридман. Об этом стало известно из рейтинга городов с наибольшим количеством проживающих там миллиардеров, который составил журнал Forbes.

Состояние Фридмана составило 15 млрд долларов. Раньше лидером рейтинга был владелец Access Industries Леонард Блаватник с состоянием в 18 млрд долларов. В рейтинг он не попал из-за переезда в Нью-Йорк, пишет РИА ФАН.

Сообщается, что в рейтинг богачей Лондона попали 55 миллиардеров. Лишь 20 из них являются британцами. Остальные миллиардеры перебрались туда из Индии, Исландии, Швеции, России и других стран.

Ранее экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН заявил, что рост числа миллиардеров может быть связан с тем, что экономика меняется довольно сильно. Он уточнил, что увеличение их количества продолжится.

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