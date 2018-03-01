Плутник: Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших одного-двух лет

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник высказал мнение о перспективах дальнейшего снижения ипотечных ставок в России:

- Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших одного-двух лет. Для снижения ипотечной ставки необходима экономическая ситуация, позволяющая снижать стоимость заимствований, привлекать долгосрочное фондирование для банков. Такие меры сейчас принимаются Правительством РФ и Банком России. По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки будут в районе 8%. Но ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заемщик всегда может перекредитоваться.

В 2018 году рынок ипотеки продолжит уверенно развиваться, выступая ключевым инструментом поддержки платежеспособного спроса на жилье. По прогнозам АИЖК, в этом году 1,3 млн семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, объемы выдачи увеличатся до уровня 2,5-2,7 трлн рублей Это подтверждают итоги января: за первый месяц выдано 78 тысяч ипотечных кредитов на 148,3 млрд рублей.

АО «АИЖК» создано в 1997 году по решению Правительства Российской Федерации для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере. Главная задача – комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан.