Плохому танцору. Росгидромету россияне мешают прогнозировать

Граждане России постоянно воруют оборудование метеорологических станций, тем самым мешая работать синоптикам. Об этом заявил глава Росгидромета Максим Яковенко. Он подчеркнул, что такой вандализм сводит на нет усилия властей регионов, которые готовы финансировать функционирование метеостанций, сообщает «ФедералПресс» .

В связи с этим Яковенко привёл пример Китая, где за проникновение на территорию метеостанции и причинения ей вреда введена смертная казнь.

Глава Росгидромета рассказал, что в некоторых регионах формируется уплотненная сетка наблюдений – в частности, из-за интереса с точки зрения сельского хозяйства, отмечает Ura.ru . Климатический прогноз позволяет определить где какие культуры лучше всего выращивать.