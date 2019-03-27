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Племянник Пугачёвой угодил под машину

27 Марта 2019 в 07:48
Племянник Пугачёвой угодил под машину

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в городе Новомичуринске Рязанской области. Как сообщает «Свободная пресса», 33-летний Влад Пугачев в этот момент возвращался домой из магазина, перемещаясь по обочине трассы. Очевидцы ДТП вызвали «скорую». Пострадавший отделался лёгкими повреждениями и покинул больницу через несколько часов.

О племяннике примадонны стало известно минувшим летом. Это сын умершего родного брата Пугачёвой. При этом, 33-летний мужчина страдает от наркотической и алкогольной зависимости. Народная артистка СССР отправляла родственника на лечение в Израиль, однако всё оказалось напрасно.

Последние полгода Влад обитает в деревне в Рязанской области. Он нигде не работает, живет на деньги от сдачи недвижимости в Москве – двухкомнатной квартиры отца и «однушки» в районе метро «Сокол», подаренной Пугачёвой, пишут  «Дни.ру». Кроме того, он получает пенсию по инвалидности. У Влада есть малолетний сын, живущий с матерью. 

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