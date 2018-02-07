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Племянник главы Ингушетии найден мёртвым

7 Февраля 2018 в 11:54
Племянник главы Ингушетии найден мёртвым

Найден мёртвым племянник главы Ингушетии Хасан Евкуров, сообщает Ura.ru со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Тело было обнаружено вечером 6 февраля в доме погибшего. Рядом с ним лежало охотничье ружьё, у молодого человека было огнестрельное ранение головы.

Основной версией происшествия названо неосторожное обращение с оружием, отмечает «Газета.ру». Как сообщил изданию представитель администрации руководителя региона, произошел несчастный случай. По предварительной информации, Хасан Евкуров получил смертельное ранение при чистке оружия.

Добавим, что пресс-секретарь главы республики Юнус-Бека Евкурова подтвердил смерть племянника губернатора. Как сообщают «Известия», причину его кончины он  назвать не смог.  

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