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Племянница Сергея Скрипаля убеждена в том, что он мёртв

18 Февраля 2019 в 16:53
Племянница Сергея Скрипаля убеждена в том, что он мёртв
ФОТО НСН
Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее дяди давно нет в живых, а его тело кремировали. Об этом она сообщила в интервью РИА ФАН.

Российское посольство в Лондоне выразило обеспокоенность в связи с публикацией The Sunday Times об ухудшении состояния здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, почти год назад пережившего, как утверждает британская разведка, отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Ранее адвокат Виктории Скрипаль заявила на пресс-конференции в пресс-центре НСН, что подаст очередное обращение в МИД РФ. 

«Ведомство имеет право официально отправить запрос, на который будут обязаны ответить соответствующие службы Великобритании. Нас интересует вопрос, жив ли Сергей Скрипаль или нет. Это первое и основное, что нам интересно. Мы понимаем, что на ряд вопросов мы можем не получить ответ. Но полагаем, что не является государственной тайной информация, официально подтвержденная, что, например, Сергей Скрипаль жив, но в настоящее время сведения о его местонахождении мы не можем сообщить. Это чрезвычайно важно», - заявила она.

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