Племянница Сергея Скрипаля убеждена в том, что он мёртв

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Российское посольство в Лондоне выразило обеспокоенность в связи с публикацией The Sunday Times об ухудшении состояния здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, почти год назад пережившего, как утверждает британская разведка, отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Ранее адвокат Виктории Скрипаль заявила на пресс-конференции в пресс-центре НСН, что подаст очередное обращение в МИД РФ.
«Ведомство имеет право официально отправить запрос, на который будут обязаны ответить соответствующие службы Великобритании. Нас интересует вопрос, жив ли Сергей Скрипаль или нет. Это первое и основное, что нам интересно. Мы понимаем, что на ряд вопросов мы можем не получить ответ. Но полагаем, что не является государственной тайной информация, официально подтвержденная, что, например, Сергей Скрипаль жив, но в настоящее время сведения о его местонахождении мы не можем сообщить. Это чрезвычайно важно», - заявила она.