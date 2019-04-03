Плату за вывоз мусора снизили в Тверской области

Фото: пресс-служба правительства Тверской области

В Тверской области с 1 апреля 2019 года плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) снизится на 5,45%. Такое решение было принято ГУ «Региональная энергетическая комиссия» по указанию губернатора Игоря Рудени. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Теперь вместо 96,5 рубля с человека в месяц жители будут платить 91,24 рубля, этот показатель является одним из самых невысоких в стране. В сторону уменьшения также было пересмотрены тарифы на захоронение ТКО для ООО «Полигон» и МУП «Удомельское коммунальное хозяйство». Более того, был снижен единый тариф на услугу оператора ООО «Тверьспецавтохозяйство» – с 641,52 руб./куб. м. до 606,55 руб./куб. м., говорится в сообщении.

Таким образом, стоимость вывоза ТКО в Тверской области снижается во второй раз. Плата для всех жителей региона в январе была установлена на уровне 96,5 рубля с человека.

В марте этого года Игорь Руденя подписал закон об освобождении многодетных семей от платы за вывоз мусора. Такая мера позволит поддержать более 11,3 тысячи семей Верхневолжья. Причем, льготы по оплате услуги будут предоставляться по платежам, которые были совершены с 1 января 2019 года. В бюджете на эти цели запланировано более 70 миллионов рублей.