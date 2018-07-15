Пласидо Доминго закрыл Парк футбола на Красной площади

Парк футбола на Красной площади официально закрыт в связи с завершением Чемпионата мира-2018. В церемонии приняли участие генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и испанский оперный певец Пласидо Доминго.

Как заявил Сорокин журналистам, за время работы Парк футбола в центре российский столицы посетили 60 тысяч человек. Всего же фан-фесты за время проведения Чм-2018 в России приняли порядка 7,5 млн болельщиков.

«Это цифры, которых даже мы не могли ожидать», — сказал Сорокин, слова которого передает Газета.ру

Ранее в Кремле состоялась символическая церемония передачи полномочий на проведение ЧМ по футболу Государству Катар, в рамках которой президент РФ Владимир Путин передал эмиру Хамаду Аль Тани футбольный мяч, которым сегодня в «Лужниках» в рамках финального матча сыграют сборные Франции и Хорватии. Начало матча в 18:00

Следующий ЧМ по футболу пройдет в Катаре в 2022 году.