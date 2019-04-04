Планы Лундгрена встретиться с Путиным оказались шуткой

Представитель голливудского актера Дольфа Лундгрена опроверг сообщения о намерении Лундгрена принять участие в съемках российской картины в Крыму и планах встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Крейга Баумгартена, представляющего интересы актера. «Все это совершенная неправда», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что голливудский актёр попросил организовать ему встречу с Владимиром Путиным. РИА Новости написало об этом со слов российского режиссера и продюсера Александра Беланова. Он отметил, что также Лундгрен намеревался пройти 9 мая в колонне «Бессмертного полка». Всё это актёр якобы собирался совместить со съёмками в российских фильмах «Аджимушкай» и «Маска», которые войдут в кинотрилогию «Приговоренные к подвигу».