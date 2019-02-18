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Плановые летние отключения горячей воды сократят до трех дней

18 Февраля 2019 в 08:43
Плановые летние отключения горячей воды сократят до трех дней

Отключение горячей воды в квартирах россиян во время летних опрессовок хотят сократить до трех дней. Об этом во время Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

По его словам, это станет возможным благодаря новым технологиям, пишут «Известия». Благодаря тому, что специалисты смогли оптимизировать процессы управления сетями и механизм переключения запорной арматуры, период отключения горячей воды сократится с двух недель до трех дней.

Чибис сообщил, что эксперимент по сокращению сроков опрессовки в 2018 году прошел в трех российских городах, он признан успешным, отмечает Ura.ru.

Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил в эфире НСН, что для финансирования замены лифтов в регионах необходимо привлечь федеральный бюджет.

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