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Пхеньян отказался от «бандитских» предложений США по денуклеаризации

11 Августа 2018 в 11:20
Пхеньян отказался от «бандитских» предложений США по денуклеаризации

Власти КНДР отвергли предложения США по денкулеаризации. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

«КНДР отвергла все эти предложения, посчитав их бандитскими. Об этом заявил источник», - сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, со стороны Вашингтона Пхеньяну поступило уже несколько предложений по ядерному разоружению КНДР, полностью поддающему проверке, с определением конкретных сроков денуклеаризации. Однако ни одна инициатива не была принята северокорейскими властями.

Ранее в КНДР выразили сожаление в связи с позицией Вашингтона на переговорах о денуклеаризации, пишет RT.

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