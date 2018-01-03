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Пхеньян и Сеул впервые за несколько лет пообщались по телефону

3 Января 2018 в 14:43
Пхеньян и Сеул впервые за несколько лет пообщались по телефону

Между КНДР И Южной Кореей восстановлена телефонная линия. В среду, 3 января, между двумя соседними государствами состоялись первые за долгое время телефонные переговоры.

Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи, линия была восстановлена в специальной демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Стороны удостоверились, что линия связи и факс работают в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить участие северокорейских спортсменах в зимних играх в Пхенчане.

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