Пхеньян и Сеул впервые за несколько лет пообщались по телефону

Между КНДР И Южной Кореей восстановлена телефонная линия. В среду, 3 января, между двумя соседними государствами состоялись первые за долгое время телефонные переговоры.

Как сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи, линия была восстановлена в специальной демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Стороны удостоверились, что линия связи и факс работают в нормальном режиме.

Ранее сообщалось, что стороны намерены обсудить участие северокорейских спортсменах в зимних играх в Пхенчане.



