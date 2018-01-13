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Пхеньян и Сеул могут обсудить детали участия в ОИ 15 января

13 Января 2018 в 15:34
Пхеньян и Сеул могут обсудить детали участия в ОИ 15 января

КНДР предложила Южной Корее обсудить визит своих деятелей искусства в Пхенчхан в рамках зимней Олимпиады. Встреча по этому вопросу может состояться 15 января, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что переговоры предлагается провести на уровне рабочих групп на северокорейской стороне демилитаризованной зоны Пханмунджом.

Ранее Сеул предлагал провести в этот день переговоры по поводу участия делегации КНДР в Играх.  Пока неизвестно, состоится ли встреча, потому что стороны пока официально не утвердили повестку, пишет японское агентство Kyodo.

Олимпийские игры ф Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.


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