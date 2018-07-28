Суббота
28 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

Писателя Войновича похоронят на Троекуровском кладбище

28 Июля 2018 в 16:21
Писателя Войновича похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет 30 июля в Центральном доме литераторов. Похороны состоятся в тот же день на Троекуровском кладбище. Об этом рассказали журналистам в семье писателя.

О смерти Войновича стало известно в ночь на 28 июля. Писатель скончался от сердечного приступа.

Коллеги и друзья прозаика выразили его близким соболезнования. Так, актриса Лидия Федосеева-Шукшина в беседе с журналистами рассказала, что Войнович был ироничным и смелым, а также обладал прекрасным чувством юмора.

Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Войновича «писателем щедрого таланта». Он отметил особый вклад прозаика в развитие принципов равноправия, взаимопонимания и общественного согласия в России.

Владимир Войнович является автором романов «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и других, пишет Газета.ру

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.