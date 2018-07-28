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Писателя Владимира Войновича похоронят 30 июля

28 Июля 2018 в 11:09
Писателя Владимира Войновича похоронят 30 июля

Писатель Владимир Войнович, который скончался в ночь на субботу от сердечного приступа, будет похоронен в понедельник, 30 июля. Об этом сообщила его супруга Светлана Колесниченко.

Она добавила, что с датой и местом прощания семья пока не определилась. Об этом сообщат позже.

Войнович родился в 1932 году в Сталинабаде (ныне Душанбе). Первые стихи в армейскую газету он написал во время службы. Далее появились романы «Жизнь и приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Перемещенное лицо», «Претендент на престол». Также им были написаны тексты более 40 песен.

В 1981 году Войнович был лишен советского гражданства и покинул СССР. Он вернулся на родину после 1991 года. Владимиру Войновичу было 85 лет, пишут «Известия».

 

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