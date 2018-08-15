Писатель Сергей Сухинов: Успенский мечтал о своем издательстве

Эдуард Успенский мечтал о своем издательстве. Об этом в беседе с корреспондентами телеканала «360» рассказал детский писатель Сергей Сухинов. Он отметил, что Успенский мечтал возглавить издательство детской литературы и сделать его другим, направленным на сказку, на доброту.

Также Сухинов высказал мнение о том, что книги Эдуарда Успенского будут жить очень долго, их будут помнить и взрослые, и дети. А его место в литературе ещё долго никто не сможет занять.

Российский писатель Эдуард Успенский умер в возрасте 80 лет. Как пишет РИА Новости, эту информацию подтвердил композитор Геннадий Гладков. РЕН ТВ отмечает, что Успенский скончался в своем доме в деревне Пучково – она находится в Троицком административном округе Москвы.

Добавим, на протяжении последних лет автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино» и других известных произведений страдал от онкологического заболевания. Недавно он проходил лечение в Германии. По возвращении в Россию Успенскому предлагали наблюдаться в московской клинике, однако он отказался, отмечает Утро.ру.