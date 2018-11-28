Пилоты рухнувшего Boeing 737 до конца сражались с системами контроля полета

Пилоты индонезийского Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который рухнул в море у берегов Западной Явы, с самого взлета пытались восстановить системы самолета. Это стало ясно специалистам по расследованию катастрофы после расшифровки данных «черного ящика», сообщает том издание Seattle Times.

Автоматическая система защиты лайнера от сваливания — MCAS — получала ошибочную информацию датчиков. Из-за нее нос самолета 26 раз опускался вниз. Экипаж пытался до последнего момента сражаться с техникой и выровнять ход самолета.

Отмечается, что предыдущие экипажи Boeing 737 также обнаруживали проблемы в основных системах самолета. Они взлетали с неисправным датчиком высоты и скорости, после окончания полета неполадки не устранили. Предыдущий экипаж за день до трагедии предпочел лететь без нее.Пилоты трагического рейса не стали отключать проблемную систему до вылета.

Окончательные причины авиакатастрофы пока не указываются.

Индонезийский Boeing 737 вылетел из Джакарты утром 29 октября, сообщает телеканал «360». После примерно 13-ти минут полета он упал в море недалеко от побережья Западной Явы. На борту воздушного судна находились 189 человек, не выжил никто.