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Пилоты Boeing 737 обучались управлению самолетом на планшетах

17 Марта 2019 в 13:31
Пилоты Boeing 737 обучались управлению самолетом на планшетах

Пилоты обучались управлению Boeing 737 на планшетах. Такое заявление сделало издание The New York Times.

По сообщению СМИ, после крушения самолета в Эфиопии тема профессионализма и обучения оказалась в центре общественного внимания. Особенно актуальным этот вопрос стал после того, как была найдена связь между катастрофами в Эфиопии и Индонезии, пишет Газета.ру.

Издание сообщает, что вместо подготовки на специальных симуляторах полетов, многие пилоты Boeing 737 знакомились с управлением воздушным судном с помощью обычного планшета. Уточняется, что в то время, когда самолеты компании уже подготавливали к эксплуатации, симуляторы полетов еще не были построены.

Представитель Ассоциации южных авиалиний Грэг Боуэн сообщил, что специальное оборудование для обучения пилотов Boeing 737 было доступно уже тогда, когда самолет был сдан в эксплуатацию.

 

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