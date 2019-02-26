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Пилотное электронное голосование может пройти в Москве

26 Февраля 2019 в 21:59
Пилотное электронное голосование может пройти в Москве

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, который даст возможность провести экспериментальное электронное голосование в одном или нескольких одномандатных округах на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Согласно пояснительной записке, документом «предусматривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города Москвы». Перечень округов определит Мосгоризбирком.

Предполагается, что электронное голосование будет осуществляться избирателями «с помощью специального программного обеспечения», передает ТАСС.

Московская городская Дума — законодательное собрание города Москвы. Статус и полномочия Мосгордумы определяются Уставом города Москвы, порядок избрания — Избирательным кодексом города. В Мосгордуму VI созыва, полномочия которой действуют с 2014 по 2019 год, вошли 45 депутатов, избранных по одномандатным округам. С 1994 по 2014 год Председателем Мосгордумы был Владимир Платонов, с сентября 2014 года её возглавляет Алексей Шапошников.

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