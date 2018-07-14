Пилотажная группа перепутала цвета флага на Дне взятия Бастилии

Выступление пилотажной группы Patrouille de France в рамках Дня взятия Бастилии в Париже закончилось конфузом. Во время пролета истребителей с дымами в цветах национального флага, один из них перепутал последовательность, сообщили СМИ.

Отмечается, что девять самолетов должны были пролететь над городом, выпустив синий-белый-красный дымы. Однако у одного из истребителей вместо синего пошел красный дым.





В пресс-службе французской армии пообещали разобраться в причинах инцидента. Там предположили, что изначально имела место ошибка комплектации самолета или же цвета дыма перепутал сам пилот.

Это происшествие стало не единственным на праздновании в Париже. Так, двое мотоциклистов упали неподалеку от трибуны, на которой находились президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга. Отмечается, что мотоциклисты не пострадали и быстро вернулись в строй, пишет РИА Новости.