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Пилотажная группа перепутала цвета флага на Дне взятия Бастилии

14 Июля 2018 в 18:30
Пилотажная группа перепутала цвета флага на Дне взятия Бастилии

Выступление пилотажной группы Patrouille de France в рамках Дня взятия Бастилии в Париже закончилось конфузом. Во время пролета истребителей с дымами в цветах национального флага, один из них перепутал последовательность, сообщили СМИ.

Отмечается, что девять самолетов должны были пролететь над городом, выпустив синий-белый-красный дымы. Однако у одного из истребителей вместо синего пошел красный дым.


В пресс-службе французской армии пообещали разобраться в причинах инцидента. Там предположили, что изначально имела место ошибка комплектации самолета или же цвета дыма перепутал сам пилот.

Это происшествие стало не единственным на праздновании в Париже. Так, двое мотоциклистов упали неподалеку от трибуны, на которой находились президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга. Отмечается, что мотоциклисты не пострадали и быстро вернулись в строй, пишет РИА Новости.

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